Altbürgermeister Mohr auf Schloss Wolfurt zum Ehrenbürger geadelt

Wo einst die Ritter von Wolfurt hausten und ihr Banner über Wolfurt wehen ließen, flattert nun die Fahne der Marktgemeinde auf dem Schlossturm. Ritterlich ging es letzten Sonntag trotzdem zu. Da wurde Erwin Mohr zwar nicht zum Ritter geschlagen, aber mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft auf Schloss Wolfurt wurde der Altbürgermeister für sein Tun und seine Verdienste geadelt.

Viermal wiedergewählt

Erwin Mohr wurde 1985 erstmals zum Bürgermeister und damals zum Nachfolger von Hubert Waibel gewählt. Fünfmal schenkten ihm die Wolfurterinnen und Wolfurter bei den Gemeindevertretungswahlen ihr Vertrauen. Im Mai 2009 zog er sich nach 24 Jahren aus dem Amt zurück und legte es in die Hände seines Nachfolgers Christian Natter.

Deutliche Handschrift hinterlassen

Erwin Mohr hat in Wolfurt deutlich seine Handschrift hinterlassen. Unter seiner Führung erlebte die Marktgemeinde einen erheblichen Aufschwung und viele kommunale Projekte wurden umgesetzt und verwirklicht. Stichworte sind hier Schulbauten, Feuerwehrhaus, Cubus, die Sicherung des Wirtschaftsstandortes oder Revitalisierung des Ortskerns. Entscheidend für Mohr war aber immer die Bürgernähe, das Abstimmen seines Handelns auf das Wohl der Wolfurterinnen und Wolfurter. In seiner Laudatio vermerkte der frühere Vizebürgermeister Ferde Hammerer trefflich: „Die Aufzählung der während seiner Zeit entstandenen Bauwerke würde ihm keine Freude bereiten. Die Schaffung dieser Hardware sah er als normale Pflicht an. Wichtiger war für ihn die Entwicklung der Software und damit das Potential der Menschen zu nutzen, die Bürger einzubinden, neue Ideen zu kreieren und zuzulassen, Zukunftsgedanken zu entwickeln.“

Lebendiges Miteinander

„Ich will nicht an Gebäuden, sondern an der Zufriedenheit und dem sozialen Zusammenleben der Menschen in Wolfurt gemessen werden“, legte Mohr seine Maxime einmal fest. Das lebendige Miteinander und das gute Zusammenleben in der Marktgemeinde standen für ihn stets im Mittelpunkt. So gelang es Erwin Mohr, Wolfurt erfolgreich nach vorne zu bringen und zu einem Heimatort zu formen, in dem sich die Menschen wohlfühlen. Ehrenamt, Vereinsarbeit, soziales Netzwerk, intakte Umwelt, Seniorenrat oder Seniorenstiftung sind her einige der Stichworte.

Hohes Ansehen über Parteigrenzen hinweg

Landeshauptmann Markus Wallner und Landtagspräsident Harald Sonderegger würdigten gemeinsam die Leistungen und Verdienste von Mohr. Die Ernennung zum Ehrenbürger sei eine schöne Geste der Anerkennung seiner jahrzehntelangen Arbeit. Bürgermeister Christian Natter zollte seinem Vorgänger Respekt und hob seine verbindende Art hervor: „Erwin Mohr genießt über alle Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen, weil ihm der Konsens mit allen Betroffenen immer ein großes Anliegen war.“ Schon sprichwörtlich sei sein Zugang auf die Menschen und seine Fähigkeit, sie zu begeistern und einzubinden. „Dies hat mit dazu beigetragen, Initiativen umzusetzen, die heute in unserer Gemeindekultur ihren fixen Platz haben.“

Wolfurt auch überregional positiv geprägt

Natter erinnerte auch an die Tätigkeiten von Erwin Mohr auf überregionaler Ebene, im Vorarlberger Gemeindeverband und auf Ebene der EU: „Durch seinen politischen Weitblick, sein weit überdurchschnittliches Engagement für Wolfurt, unsere Region, Österreich und Europa, hat sich Erwin Mohr nicht nur hervorragende Verdienste erworben, sondern das Ansehen von Wolfurt national und international positiv geprägt.“

Bürgermeisterportrait

In Anerkennung seiner Verdienste überreichten Bürgermeister Natter und Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger namens der Marktgemeinde Wolfurt ihrem neuen Ehrenbürger die Ehrenurkunde sowie einen Ehrengabe mit einem namhaften Betrag. Dieser wird im Namen von Erwin Mohr für soziale Zwecke in Wolfurt zur Verfügung gestellt. Der Künstler Johannes Kaufmann enthüllte das von ihm gemalte Portrait von Erwin Mohr, das seinen Platz in der Bürgermeistergalerie finden wird. Der Festakt auf Schloss Wolfurt wurde von einem Herold und Turmbläser sowie Lehrerensembles der Musikschule am Hofsteig umrahmt.

Zur Person Erwin Mohr:

Erwin Mohr wurde am 25. Juni 1947 in Wolfurt geboren. Nach dem Besuch der Handelsschule in Bregenz arbeitete Mohr 22 Jahre lang bei der Generali-Versicherung im Außendienst.

Seine politische Karriere begann im Mai 1985 mit der Wahl zum Bürgermeister von Wolfurt. Er wurde viermal wieder gewählt und bekleidete dieses Amt über 24 Jahre lang bis Mai 2009. Ab 1997 übte er elf Jahre lang die Funktion des Vizepräsidenten des Vorarlberger Gemeindeverbandes aus und übernahm zahlreiche Aufgaben und Vertretungen für die österreichischen Gemeinden in internationalen Gremien.

Er gehörte auf EU-Ebene dem Ausschuss der Regionen (AdR) an und war im Rat der Regionen Europas als Vizepräsident tätig. Einen ständigen Sitz hatte er zudem im Präsidium des Österreichischen Gemeindebundes.

Im Oktober 2009 wurde Mohr mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg geehrt. Vier Jahre später überreichte ihm Landeshauptmann Markus Wallner im Auftrag des Bundespräsidenten das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Heute ist Erwin Mohr als Obmann des örtlichen Seniorenbundes sowie als Vorsitzender der Senioren Plattform Bodensee tätig.

Erwin Mohr ist verheiratet und Vater von drei Söhnen.