Altachs Tekpetey für ein Spiel unbedingt gesperrt

Der 20-Jährige Ghanaer war am Mittwoch im Cupspiel bei Union Gurten von Teilen des Publikums rassistisch beleidigt worden. Der Spieler, der in der 104. Minute der Verlängerung aus einem Freistoß den Treffer zum 4:2 erzielt hatte, hat seinerseits nach dem Treffer wegen einer Handbewegung in Richtung der Fans die Rote Karte gesehen.

“Verhalten als unsportlich bewertet”

Dafür bekam Tekpetey unmittelbar nach seinem Treffer zum 4:2 beim 4:3 der Vorarlberger nach Verlängerung die Rote Karte präsentiert. In der Urteilsbegründung des Strafsenats hieß es dazu: “Nach intensivem und mehrmaligem Videostudium konnte keine offensichtlich falsche Disziplinarentscheidung des Schiedsrichters festgestellt werden. Das Verhalten des Spielers wurde als unsportlich bewertet, wobei in der Urteilsfindung der Umstand, dass der Spieler Provokationen ausgesetzt war, stark mildernd berücksichtigt wurde.”

ÖFB-Verfahren gegen Union Gurten wegen Rassismus

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat wegen der Vorfälle im Rahmen des Cup-Spiels zwischen dem Regionalligisten Union Gurten und dem SCR Altach vom Mittwoch ein Verfahren eingeleitet. Laut Schiedsrichterbericht soll es zu rassistischen Sprech-Chören gegen Altach-Stürmer Bernard Tekpetey aus Ghana gekommen sein.

“Der ÖFB verurteilt grundsätzlich jegliche Form von Rassismus auf das Schärfste. Unser Verband steht für Vielfalt, Toleranz und Integration in allen Bereichen der Gesellschaft”, stellte ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer in einer Aussendung klar.

