Altachs Bahnhof wird umfangreich saniert

Nach längeren Verhandlungen ist es nun fix und der Altacher Bahnhof wird umgebaut und saniert. Der Baubeginn soll dabei noch in diesem Jahr erfolgen.

Altach Nach der Errichtung der Bahnhaltestelle Altach vor mittlerweile 30 Jahren ist die Infrastruktur nun in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. Dazu sind die Bahnsteige in Altach zu kurz und niedrig für die neuen ÖBB Garnituren die 2019 in den Dienst gestellt werden.