Altacher Kinderfest am letzten Feriensonntag

Dieses Jahr lautet das Motto „Dorf Olympiade – Dabei sein ist alles!“ Auf alle Kinder warten wieder tolle Spiele, jede Menge Spaß und Unterhaltung – kurzum ein cooler Tag auf dem Sportplatz mitten in Altach. Um 11 Uhr geht es los. Das erste Highlight steigt bereits eine halbe Stunde später mit dem Auftritt von Clown-Frau Manuela. Die Autogrammstunde mit den Profis des SCRA um 12 Uhr wird bestimmt auch in diesem Jahr wieder eine längere Warteschlange nach sich ziehen. Mit einer Turn Show um 12.30 und 14 Uhr sowie Gesangsauftritten von Christine Nachbauer um 13 Uhr und 14 Uhr geht es abwechslungsreich durch den Nachmittag. Für beste Bewirtung sorgen wieder der FSK BE ONE und der Kameradschaftsbund Altach. Selbstverständlich ist die Teilnahme beim Kinderfest wieder für alle Kids aus Nah und Fern gratis. Da gibt’s nur eins: Einfach am 10. September beim Kinderfest mitmachen und bei der Dorf Olympiade dabei sein! Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.

Programmablauf:

Beginn Kinderfest: 11 Uhr

Ende Kinderfest: 17 Uhr

Showbühne: Clown Frau 11.30 / 13.30/ 15 Uhr

SCRA Autogrammstunde: 12 Uhr

Turn Show: 12.30 / 14 Uhr

Singen mit Christine Nachbauer 13 Uhr / 14.30 Uhr

Auflösung Gewinnspiel Kindersommer mit Preis Übergabe zwischen 13 und 14 Uhr