Altacher Flohmarkt als Paradies für Schnäppchenjäger

Die Besucher erwartete eine Fülle von originellen und günstigen Angeboten.

Altach Von Anfang an gab es einen wahren Besucheransturm, denn das Wetter bot sich geradezu an, den Flohmarkt zu besuchen. Bei strahlendem Sonnenschein konnte man nach Herzenslust Shoppen, Handeln, Feilschen oder einfach ein Schwätzchen halten.

Das Warensortiment der Verkäufer umfasste alles, was man sich vorstellen konnte, von gebrauchten Haushaltsartikeln, über gut erhaltene Sportartikel bis hin zu Antiquitäten, Fahrrädern, Schmuck, Taschen, gut erhaltenen Spielwaren oder selbstgemachter Marmelade, es gab einfach alles, was zu einem Flohmarkt gehört. Und so manches Stück wechselte an diesem Tag seinen Besitzer und machte dem neuen Eigentümer viel Freude.