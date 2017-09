Altacher Bahnhof wird erneuert

Altach. (mima) Die Bahnhaltestelle Altach wurde vor rund 30 Jahren im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der Bahnstrecke errichtet und entspricht zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. Dazu sind die Bahnsteige in Altach zu kurz und niedrig für die neuen ÖBB Garnituren die 2019 in den Dienst gestellt werden.

Mehr als nur Bahnsteigverlängerung

Die Einführung der neuen Garnituren im Jahr 2019 macht daher unter anderem eine Verlängerung des Bahnsteiges in Richtung Feldkirch um 50 Meter erforderlich. Dazu muss der Bahnsteig um rund 38 Zentimeter erhöht werden um einen barrierefreien Einstieg in die Züge zu garantieren. Dazu haben die ÖBB in den letzten Monaten das Potential an Modernisierungsmaßnahmen an der Haltestelle Altach erhoben. „Nach eingehender Prüfung von möglichen vorgezogenen Verbesserungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Verlängerung bestehender Bahnsteige, hat man sich dazu entschieden, eine umfassende Modernisierung in Altach zu planen“ erklärt dazu Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.

Moderner Bahnhof für Altach

Neben den Adaptierungen der Bahnsteige sollen somit auch die Haltestellen und die Beleuchtung, sowie die Infrastruktur und auch die Fahrradabstellplätze erneuert werden. Diese Wünsche der Gemeinde wurden in ein Gesamtkonzept gegossen. „Ein Planungsprojekt wurde bereits gestartet. Die Startsitzung mit Land Vorarlberg und der Gemeinde Altach hat stattgefunden“, so Pressesprecher Gasser-Mair. In den kommenden Wochen und Monaten sind regelmäßige Koordinationstreffen angedacht, „so dass die Planungstätigkeit voraussichtlich noch heuer abgeschlossen werden kann“, gibt der Konzernsprecher einen möglichen Zeitplan vor. Der Ausbau der Haltestelle Altach wäre dann 2018 möglich um dann 2019 rechtzeitig abgeschlossen zu sein. Einen genauen Zeit- oder Kostenrahmen für die Maßnahme gibt es jedoch noch nicht.