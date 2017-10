Altacher Arztpraxis öffnet

Altach Nachdem Langzeit-Gemeindearzt Dr. Erich Scheiderbauer mit Ende Oktober seinen wohlverdienten Ruhestand antreten darf, übernehmen nun in der neuen Arztpraxis Dr. Katharina Kopf und Dr. Ingrid Dünser die freigewordenen Kassenarztvertragsstellen in Altach.

Gesundheitliche Versorgung gesichert

Nach dem Abriss des alten Wohnhauses und der Erschließung des Grundstückes wurden insgesamt acht Container geliefert und bilden nun das neue Ärztehaus in Altach. „Wir freuen uns auf den Start in der neuen Ordination und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung“, blickt das Ärzteduo der Eröffnung am Montag gespannt entgegen. Die gesundheitliche Versorgung ist in der Gemeinde Altach also weiterhin garantiert. Zusätzlich zur Allgemeinmedizin bieten die Ärztinnen Dienste wie Akupunktur, Traditionell chinesische Medizin sowie Shonishin (japanische Kinderakupunktur) an. Generell ist die Ordination, nach vorheriger Terminvereinbarung, von Montag bis Freitag von 08.30 bis 12 Uhr, Montag und Dienstag von 13 bis 15 Uhr und am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr geöffnet.