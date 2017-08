Altach verpflichtete Kameruns U21-Teamkapitän Oum Gouet

“Mit Oum Gouet ist es uns ein weiteres Mal gelungen, ein vielversprechendes Talent aus Kamerun zu verpflichten. Als Perspektivspieler bringt er in seinen jungen Jahren alle Fähigkeiten mit, um unser Mittelfeld langfristig zu verstärken”, erklärte Georg Zellhofer, der sportliche Geschäftsführer der Altacher, die im Vorjahr mit Nicolas Ngamaleu bereits einen Goldgriff gemacht hatten. Der 23-jährige Kameruner wechselte vergangene Woche für kolportierte 2,5 Millionen Euro zum Schweizer Vizemeister Young Boys Bern.

“Ich will mich beim SCRA so schnell wie möglich integrieren und alles für den Club und die Mannschaft geben. Es freut mich sehr, dass ich von einem Topverein verpflichtet wurde”, wurde Oum Gouet in der Vereinsaussendung zu seinem Transfer zitiert.

(APA)