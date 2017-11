Altach stellt sich in Fragen Verkehr neu auf

Eine Mobilitätsstrategie soll Zukunftsfragen klären.

Davor begutachtet das Planungsbüro die aktuellen Problemstellen und verschafft sich einen Überblick über die Lage. Vor allem die Lage an den Straßen Emme, Oberhub und Unterhub, drei enge Straßen, an denen zahlreiche LKWs in das Gewerbegebiet unterwegs sind, ist der Gemeinde bewusst. Hier möchte man gezielt und auch so schnell wie möglich Lösungen finden. Ebenfalls ein Problem der Grenzgängerverkehr in die Schweiz zum Zollamt Mäder-Kriessern. Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang die Idee der sogenannten Nordspange, einer Verbindung der L203 mit der A14 bei der Raststätte Rosenberger. Im Rahmen der Mobilitätsstrategie soll die Möglichkeit der Umsetzung dieser neuen Verbindung analysiert werden.