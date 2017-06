Altach siegte zum EL-Quali-Auftakt in Georgien 1:0

Sieg im ersten Saison-Pflichtspiel für Altach-Coach Schmidt - © APA

Mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei Tschichura Satschchere hat der SCR Altach am Donnerstag den ersten Schritt zum Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League getan. Ein frühes Tor von Louis Ngwat-Mahop (4.) bescherte den Vorarlbergern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) und Neo-Trainer Klaus Schmidt einen gelungenen Einstand.