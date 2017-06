Altach sichert sich den Vizemeister im Futsal Cup 2017

Altach. (mima) Auch in diesem Jahr stellte das Fussballteam der VMS Altach ihr Können unter Beweis. In den rund acht Jahren seit es Fußball Kleinfeld im Bezirk Feldkirch gibt, sicherten sich die Altacher Kicker zwei Mal den Landesmeistertitel und zweimal den dritten Rang. In diesem Jahr ging auch erstmals der Vizemeistertitel an die Schüler der Mittelschule in Altach.

Titel geht nach Götzis

Ausschlaggebend für die tolle Saison dabei eine fulminante Frühjahrsrunde. Sieben Siege aus sieben Spielen und ein Torverhältnis von 36:0 sprechen eine deutliche Sprache. Bei den Landesmeisterschaften zum Saisonende erreichten die Altacher mit zwei Siegen und einer Niederlage den ausgezeichneten zweiten Rang hinter dem neuen Titelträger der Mittelschule Götzis.

Spieler von der 1. bis zur 3. Klasse

Das Fussballteam der Mittelschule Altach besteht dabei aus Schülern der 1. bis 3. Klasse, wobei der Großteil davon Vereinsspieler sind. „Rund die Hälfte dieser Mannschaft darf im kommenden Schuljahr wieder spielen, einige sind dann zu alt, andere dürfen sogar noch zwei Jahre weitermachen. Der Vorteil des Mischens ist, dass ich nie “von vorne anfangen” muss, sondern immer ein paar Spieler mit Erfahrung im Team habe“,so Coach Andy Gross. Während des Schuljahres stehen laufend Turniertage an, zu denen die Altacher gemeinsam fahren. Den Abschluss bildet dann immer die Landesmeisterschaft.