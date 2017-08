Altach setzt auf LED Straßenbeleuchtung

Altach. (mima) In Altach wurde bereits in den vergangenen Jahren mit der Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung gesetzt. Diese Maßnahmen wurden auch in diesem Sommer fortgesetzt.

Gezieltere Ausleuchtung durch neue Leuchten

Einer der großen Vorteile der LED-Beleuchtung ist neben der hohen Lebensdauer und dem viel geringeren Energieverbrauch auch die gute optische Eingrenzung des Lichtkegels. In diesem Sommer erfolgte nun die Umrüstung der Lichter im Bereich zwischen der Löwengasse und der Sandholzerstraße. Dabei wurden auch neue Masten aufgestellt, welche eine Montagehöhe von fünf Metern erlauben und somit im Vergleich zur bisherigen Straßenbeleuchtung (Mastenhöhe 3m) eine deutlich gezieltere Ausleuchtung der Straßen und Wege erlauben. Insgesamt wurden bei der aktuellen Umstellung 41 Leuchten ausgetauscht bzw. neu installiert und somit auch Beleuchtungslücken geschlossen.