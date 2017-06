Altach reist ohne Lienhart und Zwischenbrugger nach Tiflis

Lukse macht den Trip nach Tiflis dennoch mit. Am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ) will sich Altach gegen Georgiens Vizemeister eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel eine Woche später im Schnabelholz verschaffen. Dabei mithelfen soll auch Nicolas Ngamaleu. Der Angreifer reiste nach dem Aus von Kamerun beim Confederations Cup in Russland direkt nach Tiflis, über seinen Einsatz will Neo-Trainer Klaus Schmidt vor Ort entscheiden.

Neben Lienhart und Zwischenbrugger fehlt Altach auch der rekonvaleszente Boris Prokopic, Nachwuchs-Teamspieler Valentino Müller weilt auf Maturareise. Im TV zu sehen sein wird Altachs Auftritt im Dinamo-Stadion nicht. Wie der ORF am Dienstag bekannt gab, konnten die Übertragungsrechte nicht gesichert werden.

(APA)