Altach plant weiter am Zentrum

Seit mittlerweile sechs Jahren läuft in Altach der Zentrumsentwicklungsprozess – nun fasst die Gemeinde erste konkrete Schritte.

Bei der Neugestaltung des Altacher Zentrums hatte auch die Bevölkerung im Sommer 2015 die Möglichkeit, sich in diesen Planungsprozess einzubringen. In den letzten Monaten gab es in der Gemeindevertretung weitere, vertiefende Gespräche hinsichtlich der Gestaltung des Gemeindezentrums. Als ersten Schritt in diesem zukunftsweisenden Prozess steht nun vorerst die Entwicklung der bestehenden Immobilien der Raiffeisenbank am Kumma sowie der ehemaligen Drogerie Jochum. Auf diesem rund 3.000 Quadratmeter großen Gelände soll der neue Ortskern von Altach entstehen, wo sich in Zukunft auch das öffentliche Leben der Kummenberggemeinde abspielen soll. Erste Gespräche mit Vertretern der Raiba und den unmittelbaren Nachbaren haben bereits stattgefunden.