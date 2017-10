Altach mit Pleite in die Länderspiel-Pause

Im letzten Spiel vor der Länderspiel-Pause ging es für den SCR Altach heute bei der Austria in Wien weiter. Von Beginn weg entwickelte sich eine Partie ohne Höhepunkte, bei der sich beide Teams auf die Defensive konzentrierten. So ging es nach 45 Minuten ohne wirkliche Torchance auf beiden Seiten mit einem 0:0 in die Pause.

Mehr Tempo in der 2. Halbzeit

Nach der Pause setzten die Altacher das erste Ausrufezeichen – nach einem schnellen Vorstoß setzte Gebauer den Ball unter leichter Bedrängnis an die Latte. Nur wenige Minuten später prallte auch ein Schuss von Austria-Angreifer Friesenbichler von der Torumrandung zurück ins Feld. In weiterer Folge kam die Austria zu weiteren Chancen, eine davon führte in der 72. Minute zur Führung, als Alhassan eine schöne Hereingabe zum 1:0 verwertete.

In der 82. Minute schwächte sich Altach selbst, als sich Netzer von Monschein provozieren ließ und nach einem leichten Kopfstoß zu Recht die Rote Karte sah. Kurz darauf vertändelte Salomon am eigenen Strafraum den Ball, Friesenbichler sorgte daraufhin mit einem platzierten Weitschuss für die Entscheidung. Am Ende kassierten die Altacher nach einer enttäuschenden Leistung eine 2:0-Niederlage und gehen somit ohne Erfolgserlebnis in die Länderspiel-Pause.