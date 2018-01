Altach mit leicht erhöhtem Budget 2018

Mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 17,5 Millionen Euro wurde der Haushaltsvoranschlag der Gemeinde Altach für 2018 mehrheitlich beschlossen.

Mit dem höchsten Budget seit nunmehr vier Jahren stehen in diesem Jahr in der Gemeinde Altach vor allem einige notwendige Investitionen an. Im wesentlichen sind dies vor allem der Neubau beziehungsweise die Instandhaltung eines Teilabschnittes der Konstanzerstraße sowie die Neuerrichtung der Verbindung der Straßen Große Wies und Staudenstraße. Dafür wurden im Gemeindehaushalt 2018 rund 678.000 Euro veranschlagt. Weitere Großinvestitionen im laufenden Jahr sind die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (mit jeweils 386.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019) sowie die Instandhaltung beziehungsweise Einrichtung des Sozialzentrums, wofür 206.000 Euro vorgesehen sind.