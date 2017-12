Altach kehrt in die Türkei zurück

Der SCR Altach wird von 15. bis 24. Jänner 2018 seine Zelte im Calista Resort Hotel in Belek aufschlagen.

Nach einjähriger Pause kehrt die Türkei als Trainingslager-Standort von Fußball-Bundesligisten zurück. Der SCR Altach wird von 15. bis 24. Jänner 2018 seine Zelte im Calista Resort Hotel in Belek aufschlagen. Im Jänner 2017 hatten die Vorarlberger noch wie ihre Liga-Konkurrenten aufgrund der politischen Situation und unsicheren Lage in der Türkei auf einen Flug an die türkische Riviera verzichtet.