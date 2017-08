Altach kassiert beim WAC 2. Saisonpleite

Nach dem sensationellen Aufstieg in die letzte Runde der Europa League ging es für den SCR Altach in der Bundesliga heute auswärts beim WAC weiter. In einer ersten Halbzeit mit wenigen Höhepunkten hatten die Altacher zu Beginn mehr vom Spiel, ohne aber gefährlich zu werden. Gegen Ende der ersten 45 Minuten kam der WAC besser in die Partie, blieb aber ebenfalls ohne Torerfolg.

30 Minuten in Überzahl

In der zweiten Halbzeit machte ein Wolkenbruch zu Beginn das Spielfeld schwer zu bespielen. Dennoch sahen die Zuseher deutlich engagiertere Mannschaften. In der 61. Minute gelang den Hausherren durch Gschweidl dann das 1:0, der erste Treffer in der laufenden Saison für den WAC. Kurz darauf sah Zündel nach einem schweren Foul an Dobras an der Mittellinie zu Recht die Rote Karte.

Der WAC konzentrierte sich jetzt natürlich noch mehr auf die Defensive, was es der Altacher Offensive noch schwerer machte, gefährlich zu werden. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Nutz in der 81. Minute. Am Ende kassierten die Altacher im dritten Saisonspiel der Bundesliga bereits die zweite Niederlage. Weiter geht es nächste Woche mit dem Heimspiel gegen Meister Red Bull Salzburg.