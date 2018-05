Altach investiert in Infrastruktur

Ein wesentlicher Punkt im Altacher Budget für das laufende Jahr ist die Sanierung und Erneuerung von Straßenprojekten – zwei davon konnten vor kurzem fertiggestellt werden.

Nach einer längeren Vorbereitungszeit wurde in der Konstanzerstraße der langersehnte „Wunsch“ nach mehr Sicherheit, vor allem für Fussgänger, in den letzten Wochen umgesetzt. Dazu wurde im Bereich der Kapelle bis zur Einmündung in die Löherstraße ein Gehsteig errichtet und zudem der Asphaltbelag der Straße erneuert. Im Zuge der Arbeiten wurden am Straßenrand auch 16 Bäume gepflanzt und die Beleuchtung auf die aktuelle LED-Technologie umgerüstet.