Altach holt bei Sturm Graz einen verdienten Punkt

Die Bilanz der Altacher bei Gastspielen in der steirischen Hauptstadt ist bekanntlich überaus ausbaufähig. Am heutigen Abend mussten allerdings die Grazer mit einem Zähler zufrieden sein.

In den ersten 45 Minuten war der SK Sturm zwar die etwas bessere Mannschaft, die beste Chance zur Führung hatten aber die Gäste aus dem Ländle. Es war nicht ganz eine halbe Stunde absolviert, da hatte Aigner nach Pass von Gebauer die Chance zur Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Siebenhandl, der auch den Nachschuss von Nutz parieren konnte. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gastgeber selbst, Lovric musste nach einem Foul mit gelb-rot vom Feld.

Nach Wiederbeginn spielten praktisch nur noch die in Überzahl agierenden Rheindörfler, Sturm kam kaum mehr über die Mittellinie. Die beste Chance zur eigentlich mittlerweilen verdienten Führung hatte Gebauer, der mit seinem Versuch nur an der Querlatte scheiterte (67.). Nur vier Minuten später war es Hannes Aigner, dessen Schuss nur hauchdünn am gegnerischen Kasten vorbei strich.

Auch in der Schlussphase war nur der SCRA am Drücker, aber auch Dobras (76.) und Lienhart (81.) konnten das Spielgerät nicht im Tor des SK Sturm unterbringen. So blieb es schlussendlich beim torlosen Remis, in dem der CASHPOINT SCR Altach aufgrund der deutlichen Überlegenheit in Halbzeit zwei den Sieg eigentlich verdient gehabt hätte. Insgesamt aber darf man mit einem Punktgewinn beim Leader, bei dem sonst nicht wirklich viel zu holen war, nicht völlig unzufrieden sein.

