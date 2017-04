Altach hofft gegen Admira auf Ende der “Ergebniskrise”

Altach kämpft um Europacup-Platz - © APA

Der SCR Altach hat in dieser Fußball-Bundesliga-Saison schon bessere Zeiten erlebt. Zu Frühjahrsbeginn standen die Vorarlberger noch an der Tabellenspitze, seither rutschten sie allerdings auf Rang vier ab – auch weil in den jüngsten vier Runden nur ein Punkt geholt und kein einziges Tor erzielt wurde.