Altach-Heimsieg als Befreiungsschlag

Nach dem bitteren Europacup-Aus in Tel Aviv ging es für die Altacher in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den SV Mattersburg weiter. Dabei zeigte das Team von Beginn weg eine konzentrierte Leistung und kam gleich zu einigen Möglichkeiten. Für die Führung halfen dann aber die Gäste aus Mattersburg mit, als Novak den Ball nach einem Lienhart-Querpass ins eigene Tor beförderte. In weiterer Folge verpassten es die Altacher trotz einiger guter Chancen den zweiten Treffer, so ging es mit dem knappen aber verdienten 1:0 in die Pause.

Tepketey feiert Debüt im Altach-Dress

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Altach die Partie. In der 65. Minute kam dann auch Neuzugang Tepketey zu seinem Debüt im Altacher Trikot. Fünf Minuten später verpasste der Stürmer, der von Schalke ins Ländle kam, aus guter Position seinen ersten Treffer. Der junge Angreifer brachte neuen Schwung in die Partie – dennoch gelang kein weiterer Treffer mehr. Am Ende feierten die Altacher einen sehr wichtigen und verdienten 1:0 Heimsieg.

