Altach gewinnt gegen Schlusslicht St. Pölten mit 3:0

Der CASHPOINT SCR Altach besiegt den SKN St. Pölten mit 3:0. Die Treffer erzielten Salomon, Zwischenbrugger und Honsak.

In der 16. Runde der tipico Bundesliga empfing der CASHPOINT SCR Altach den SKN St. Pölten. Trainer Klaus Schmidt musste sein Team erneut umbauen, da mit Dobras und Nutz zwei weitere Akteure verletzt ausfielen. Dafür kehrte Andi Lienhart nach seiner Pause wieder in den Kader zurück und nahm zu Beginn auf der Bank Platz. Für Jan Zwischenbrugger im zentralen defensiven Mittelfeld war die heutige Partie das 100. Bundesligaspiel, in der Offensive begann Bernard Tekpetey als Solospitze.

Salomon gelingt Führungstreffer

Die ersten Minuten lief bei beiden Teams wenig zusammen, bis zum ersten nennenswerten Angriff dauerte es eine knappe Vierterstunde. Dieser sollte dann allerdings gleich zum ersten Treffer für den SCRA führen. Begünstigt durch einen Ballverlust der Niederösterreicher spielte Ngwat Mahop einen idealen Pass auf Salomon, der im Strafraum abzog und die Kugel an Riegler vorbei zum 1:0 ins kurze Eck einschieben konnte.

Das Spiel blieb auch nach diesem Treffer auf sehr überschaubarem Niveau, der immer stärker werdende Regen hatte daran allerdings auch seinen Anteil. Die nächste Gelegenheit bekamen die Zuschauer in der CASHPOINT Arena dann nach einer halben Stunde präsentiert, Tekpetey ließ einen Gegenspieler aussteigen und schloss ab, der Schuss des jungen Angreifers verfehlte aber sein Ziel. So blieb es nach 45 nicht unbedingt erwärmenden Minuten ging es mit der knappen Altacher Führung in die Kabinen.

Kurz nach Wiederbeginn hatte der SCRA dann die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Tekpetey konnte ein wunderbares Zuspiel von Mahop völlig alleinstehend vor dem gegnerischen Kasten aber nicht verwerten. Wenig später schwächten sich die Gäste dann selbst, denn Ingolitsch wurde nach einem Foul an Gebauer mit der zweiten gelben Karte bedacht und frühzeitig zum Duschen geschickt (48.).

St. Pölten kam in Unterzahl zur ersten Torchance, bei einem Schuss von Hofbauer musste Martin Kobras sein Können aufbieten , um den Ausgleich zu verhindern (57.). Trotz der numerischen Unterlegenheit tauchten die „Wölfe“ nach einer Stunde wieder gefährlich vor dem Altacher Schlussmann auf, beim Lattenkopfball aus kurzer Distanz von Riski hatten die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite.

Der Jubilar trifft

Bezeichnend für die derzeitige Situation bei den Niederösterreichern fiel dann postwendend das 2:0 für den SCRA. Der inzwischen eingewechselte Aigner legte einen Ball auf Zwischenbrugger ab und dieser erzielte via Innenstange den zweiten Altacher Treffer an diesem Abend. Für den gebürtigen Bregenzerwälder war es im 100. Bundesligapsiel erst der zweite Torerfolg, ausgerechnet im Jubiläum durfte der 27jährige über den ersten Treffer vor den eigenen Fans jubeln.

Der Torschütze war dann auch beim endgültig entscheidenden dritten Tor beteiligt. Zwischenbrugger spielte Gebauer in den Lauf, dieser passte in den Rücken der Abwehr und Honsak hatte keine Mühe zum 3:0 zu vollenden.

Schlussendlich blieb es auch bei diesem Resultat, das Ergebnis liest sich deutlicher, als es auf dem Feld darstellte. Am Ende kann man wohl von dem so oft zitierten Arbeitssieg sprechen. Was die Leistung betrifft ist sicherlich noch Luft nach oben, an diesem Abend zählt aber vor allem, dass die Schmidt-Elf nach vier sieglosen Partien in Folge wieder auf die Siegerstraße zurückkehren konnte.

CASHPOINT SCR Altach – SKN St. Pölten 3:0 (1:0)

Samstag, 25.11.2017, 18:30 Uhr

CASHPOINT Arena, 3.169 Zuschauer

Tore: 1:0 Salomon (14.), 2:0 Zwischenbrugger (64.), 3:0 Honsak (76.)