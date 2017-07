Altach-Gegner KAA Gent verlor zum Ligaauftakt 2:3

Der Dritte der vergangenen belgischen Meisterschaft musste sich zum Ligaauftakt am Sonntag bei St. Truiden mit 2:3 (1:0) geschlagen geben. Die Tore für Gent erzielten Franko Andrijasevic (39.) und Samuel Gigot (75.).

Altach reicht torloses Remis

Altach hatte am Donnerstag im Hinspiel in Belgien ein 1:1 erreicht. Ein torloses Remis würde den Vorarlbergern dadurch am Donnerstag zum Einzug ins Play-off reichen. Gent hatte es in der Vorsaison bis ins Achtelfinale der Europa League geschafft.

(APA)