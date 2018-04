Altach feiert ersten Heimsieg im Jahr 2018

Der CASHPOINT SCR Altach besiegt den WAC mit 2:1 und freut sich über den ersten Heimsieg in diesem Jahr.

In der Anfangsphase versuchten sich Nutz und Grbic mit Abschlüssen, die allerdings nicht von Erfolg gekrönt waren. Auch die Gäste aus dem Lavantal wurden ihrerseits erstmals durch einen Jovanovic-Schuss gefährlich, bei dem Kobras auf dem Posten war. In Minute 20 war der Altacher Schlussmann dann allerdings geschlagen. Nach einem Freistoß stieg Orgill im Zentrum am höchsten und köpfte zur Führung für die Kärntner ein.