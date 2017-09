Altach feiert Erntedank

Altach Das Erntedankfest ist eines der ältesten Feste in der Geschichte der Menschheit und wurde bereits in vorchristlicher Zeit gefeiert. Es soll zeigen, dass es nicht alleine in der Hand der Menschen liegt, genug zum Essen zu haben, die Bedeutung der Landwirtschaft hervorheben und der Natur sowie der Arbeit des Erntens Dankbarkeit entgegenbringen.

Köstlichkeiten aus dem Garten

Nach dem Gottesdienst am Sonntag ist der Obst- und Gartenbauverein Gastgeber auf dem Kirchplatz und bewirtet mit herbstlichem Süß- und Gärmost. Die süffigen Säfte wurden von den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins handgepresst, nur die besten Äpfel von der vereinseigenen Apfelplantage werden für die Herstellung des Mostes verwendet. Schon seit einigen Jahren ist es dem OGV Altach dabei zur lieben Tradition geworden, beim Erntedankfest die Kirchgänger zu verwöhnen. Frei nach dem Motto „an apple everyday, keep the doctor away“ liegen auch vitaminreiche Äpfel aus der eigenen Anlage zum Verkosten bereit.