Altach-Coach Scherb muss nach schwachem FrÃ¼hjahr gehen

Das Gastspiel von Scherb war von kurzer Dauer - © APA

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat sich am Freitag von Trainer Martin Scherb getrennt. Zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel in Salzburg zog der Tabellenvierte nach anhaltender Erfolglosigkeit im Frühjahr die Reißleine und beurlaubte Scherb mit unmittelbarer Wirkung. Das Heim-0:2 gegen Ried am Donnerstag hatte die Hoffnungen des einstigen Tabellenführers auf Platz drei endgültig platzen lassen.