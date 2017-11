Altach beschließt Straßenneugestaltung

Ein Teilabschnitt der Konstanzerstraße in Altach soll im kommenden Frühjahr komplett erneuert werden.

Altach In der Altacher Konstanzerstraße wird ein langersehnter „Wunsch“ nach mehr Sicherheit, vor allem für Fussgänger, umgesetzt und ein Teilstück neugestaltet und mit einem Gehsteig ausgestattet.

Bereits vor rund vier Jahren wurde in der Gemeindevertretung über eine Neugestaltung der Konstanzerstraße im Bereich der Kapelle bis zur Brücke über den Gießenbach diskutiert. Bei einer gemeinsamen Sitzung des Gemeindevorstandes und des Planungsausschusses wurde nun vor kurzem die Umsetzung dieses Projektes beschlossen. Südseitig wird dabei in diesem Bereich ein Gehsteig errichtet und dazu wurde vom Planungsausschuss auch vorgeschlagen, auf der den Wohnhäusern abgewandten Seite der Straße Bäume zu pflanzen. „Es handelt sich hier mittlerweile um eine komplette Neuerrichtung des betreffenden Straßenabschnittes mit Gehsteig und neuer Straßenbeleuchtung – die Ausführung ist im Frühjahr 2018 geplant“, erklärt Bürgermeister Gottfried Brändle. Bei der letzten Gemeindevertretungsitzung wurde dazu einstimmig der Beschluss über Vergabe der Baumeisterarbeiten in Höhe von 215.400 Euro abgegeben. MIMA