Altach Amateure verspielt in Alberschwende eine 2:0-Führung

Nach der 2:0-Führung von Altach Amateure beim Schlusslicht Alberschwende machte Kapitän Christoph Sohm binnen fünf Minuten den Rückstand wett.

Alberschwende traf am 5. Mai in der 27. Runde der Regionalliga West zuhause auf Altach Amat.. In einer torreichen Partie kamen die ca. 200 Zuschauer voll auf ihre Kosten, das Spiel endete nach 90 Minuten 2:2 (0:1) Unentschieden.