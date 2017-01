Alt-Bundespräsident Fischer als Prediger

Fischer ist aus der katholischen Kirche ausgetreten - © APA (Punz)

Reden hat Heinz Fischer als Bundespräsident sehr viele gehalten, am Sonntag konnte man die erste Predigt des jetzigen Alt-Bundespräsidenten hören: In der evangelischen Markuskirche in Wien-Ottakring trat er in einer Predigtreihe zum evangelischen Reformationsjubiläum an die Kanzel und sprach über Gewissensfreiheit.