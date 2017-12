Als Weihnachtsgeschenk ein Olympiaticket

Das größte Weihnachtsgeschenk machte sich Monoskifahrerin Heike Eder in diesem Jahr selbst. Bei den Para-Weltcuprennen vom 19. bis 22. Dezember im Kühtai (Tirol) qualifizierte sie sich mit einem 6. bzw. 4. Platz für die paralympischen Spiele 2018 in Südkorea!

Nachdem die Speedbewerbe in St. Moritz eine Woche zuvor wetterbedingt abgesagt werden mussten, absolvierte die Weltelite im Behindertenskisport ihr erstes Aufeinandertreffen in dieser Saison in Tirol. Gefahren wurden jeweils zwei Riesentorläufe und zwei Slalom-Bewerbe. Aufgrund der heftigen Schneefälle in den Tagen zuvor wurde die weiche Piste vereist. Die Wahl-Götznerin Eder konnte auf dem ohnehin sehr selektiven Hang kombiniert mit den eisigen Pistenverhältnissen ihre Trainingsleistungen zwar nicht wie gewünscht umsetzen, schaffte aber mit einem 6. Rang im Riesentorlauf und einem 4. Platz im Slalom die anvisierte Olympiaqualifikation!