Als Titelverteidiger liegt die Messlatte hoch

Am Samstag fand in Schönbühl die Auslosung für den Schweizer Cup 2017/18 statt. Als NLA-Ligist bleibt Dornbirn die Qualifikationsrunde erspart und startet gleich im Achtelfinale, dabei trifft der Titelverteidiger am 1. Oktober zuhause auf die junge Mannschaft vom SC Thunerstern. Mit Wiederaufsteiger Thunerstern haben die Messestädter kein leichtes aber sehr interessantes Los gezogen. Bei einem möglichen Weiterkommen ins Viertelfinale würden die Dornbirner auswärts auf den Sieger der Partie RHC Wolfurt – RHC Gipf-Oberfrick treffen.

Am 23. September 2017 gehts in der NLA wieder los! Beim Saisonstart empfangen die Dornbirner zuhause Vizemeister Genéve. Die Spieltermine aller Kategorien sind bereits auf unserer Homepage online.

NLA-Saisonopening

Samstag, 23.09.17, 18 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – Genéve RHC

16 Uhr, U20

CH-Cup 1/8-Finale

Sonntag, 01.10.17, 16 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – SC Thunerstern