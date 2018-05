Als Heron den Betriebskindergarten nach Vorarlberg brachte

Vor 20 Jahren leistete Heron in Lustenau Pionierarbeit: Damals eröffnete der erste Betriebskindergarten im Ländle. Bis heute erfreut sich dieser großer Beliebtheit im Umfeld.

Seit zwei Jahren in Dornbirn

So auch seit zwei Jahren in Dornbirn, am neuen Standort der Heron Gruppe. Direkt an den Kindergarten grenzt der betriebseigene Park an, es gibt aber auch einen eigenen Garten. Insgesamt fünf Betreuerinnen sorgen hier ganztags für das Wohl der Kinder von eineinhalb bis vier Jahren. Wir warfen einen Blick in den ersten Betriebskindergarten Vorarlbergs, bevor dies am 31. Mai am Tag der offenen Tür allen Besuchern möglich sein wird.