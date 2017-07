Als einziger Österreicher an einer Uni mit 80.000 Studenten

Der 21-jährige Travel-Fotograf und Filmemacher aus Vorarlberg studierte ein Jahr lang auf der Universität in Peking (Beida), welche die renommierteste Universität in China ist. Er war der einzige österreichische Student unter den insgesamt 80.000 Studierenden. „Meine erste Uni-Wahl nach dem Zivildienst hat anfangs nicht geklappt und ich wollte das ‚freie Jahr‘ sinnvoll nützen und vor allem eine neue Sprache lernen. So kam ich auf China, bewarb mich an der Peking-Universität und wurde prompt angenommen. Dort inskribierte ich mich für die chinesische Sprache“, so Constantin.

Reisen und Erlebnisse

Während seines China-Aufenthalts erwarb Constantin nicht nur die Sprache, sondern reiste quer durch das Land, entdeckte auch die Vielfalt der chinesischen Kultur und lernte die Freundlichkeit der Menschen kennen. „Natürlich hatte ich einen kleinen Kulturschock, aber ich wurde sehr schnell und herzlich in der Community aufgenommen.

Ich unternahm einige längere Reisen, wenn ich keine Uni hatte. Es ist natürlich ein Stück leichter, wenn man die Sprache spricht und sei es anfangs nur ein paar Wörter – die Menschen helfen einem gleich und sind über die Sprachkenntnisse höchst erfreut“, berichtet der Fotograf.

Schul- und Bildungssystem: Druck für Kinder enorm

Der 21-jährige Feldkircher hat sich auch ausgiebig mit den Unterschieden im Bildungssystem auseinandergesetzt. „Der Druck, der auf den Kindern lastet, ist enorm. Sie verbringen eigentlich den ganzen Tag in der Schule und auch die Eltern pushen sie extrem. Das große Ziel ist das ‚Gao Kao‘, was unserer Matura entspricht. Dieses entscheidet über die Zulassung an einer (Top-)Uni. Für viele ist das auch der Weg aus der Armut. Chinesische Schüler sind Experten im Auswendiglernen, was auch die PISA-Studie untermauert, aber haben die größten Probleme, wenn sie einen Essay mit persönlichen Gedanken schreiben sollen – die persönliche Entwicklung der Kinder ist praktisch nicht gegeben“, schildert Constantin die Unterschiede.

Positives und Negatives

Für einen ersten Besuch ist laut Constantin Peking besonders empfehlenswert. „Auch, wenn man mit Englisch in Peking kaum weiterkommt, ist dies die Stadt, in welcher man am meisten Moderne, aber auch Tradition entdecken kann. Es ist einfach ein wunderschönes und faszinierendes Land. Negative Spuren haben bei mir die wachsende Kommerzialisierung, z.B. von Naturparks, und der Turbokapitalismus hinterlassen. Auch der Smog ist ein echtes Problem. Aber dennoch ist es so, dass China die meisten Kohlekraftwerke und zugleich die meisten Solaranlagen hat. China blickt nach vorne und nicht zurück“, erzählt Constantin.

Zur Person

Name/Alter: Constantin Lackinger, 21 Jahre

Wohnort: Bis Juni Peking/jetzt Feldkirch

Hobbys: Reisen, Fotograf, Filme

Ausbildung: Matura, Studium der chinesischen Sprache, angehender Wirtschaftsstudent

