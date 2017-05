Als Bursche verkleidete Iranerin im Fußballstadion verhaftet

Teheran. Das Mädchen wollte unbedingt das Spiel ihres Lieblingsvereins Esteghlal Teheran gegen al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in der asiatischen Champions League live miterleben. Daher verkleidete die junge Iranerin sich als Bub und kam in dem blauen Esteghlal-Trikot und einem blauen Tuch auf dem Kopf am Montagabend ins Stadion. Die Polizei wurde informiert und verhaftete das Mädchen, so das Nachrichtenportal Ana am Dienstag.

Sportverbot für Frauen

Im Iran dürfen Frauen nicht in Sportstadien. Besonders die Atmosphäre im Asadi Fußballstadion, wo die wichtigsten internationalen Spiele stattfinden, sei laut zuständigen Behörden zu vulgär für Frauen. Die Sportverantwortlichen in der Regierung des moderaten Präsidenten Hassan Ruhani versuchten schon mehrfach das Problem mit einer Extratribüne für Frauen in dem riesigen Stadion zu lösen. Bis jetzt jedoch vergeblich.



(apa)