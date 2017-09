Am Sonntag gibt es die nächste Typisierungsaktion. - © Geben für Leben

Vergangene Woche spendete Gökhan Topal in München Stammzellen und kann damit vielleicht ein Leben retten. Die nächste Typisierungsaktion findet am Sonntag, 17. September in Hard statt – dort werden auch Läufer benötigt.