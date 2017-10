AlpenVolleys verloren Debüt in deutscher Bundesliga 0:3

Ab da hatten die Gastgeber klar die Oberhand und fuhren einen klaren Sieg ein. “Der Sieg von Friedrichshafen war verdient, wir waren speziell in der Annahme nicht gut”, sagte AlpenVolleys-Trainer Stefan Chrtiansky. “Wenn wir es schaffen, hier stabiler zu werden und wir die Eigenfehler reduzieren, ist auch in der Deutschen Bundesliga einiges möglich.” Nächsten Samstag (18.00 Uhr) erfolgt die Liga-Heimpremiere der Innsbrucker gegen Bühl.

ÖVV-Titelträger Hypo Tirol tritt ab dieser Saison unter dem neuen Namen in einer Kooperation mit Unterhaching und per Wildcard in der deutschen Bundesliga an. Sieben der zehn Heimspiele des Grunddurchgangs werden in Innsbruck ausgetragen, die drei übrigen in Unterhaching. Dort werden auch die Cup-Heimspiele ausgetragen, allfällige Play-off-Matches der Elfer-Liga wiederum in Tirol. Saisonziel der AlpenVolleys ist Platz fünf.

(APA)