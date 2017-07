Alpenstarkstrom rockt die Sommer.Lust Bühne

Lustenau. Noch bis zum 8. September gibt es jeden Freitagabend ein besonderes Live-Konzert am Kirchplatz – und das bei freiem Eintritt. Hochkarätige Bands aus den verschiedensten Musikgenres sorgen für Sommerstimmung. Vergangenen Freitagabend brodelte es am Platz und auch ein Regenguss konnte die Stimmung des Publikums nicht schmälern.

Die Partyband aus dem Bregenzerwald

Martin Meusburger, Trompete, Steirische Harmonika, E-Bass, Technik und Organisation, Anton Schäfer aus Satteins, Akkordeon, Keyboard und Adrian Grass aus Lustenau, Gitarre, Trompete – die drei Jungs brachten mit Musik, Showeinlagen, Humor und Charme alle am Kirchplatz in Feierlaune. Ob Oberkrainer, Rock und Pop, Partykracher oder Oldies und Schlager, Alpenstarkstrom haben den Bogen raus und verstehen es, ihr Publikum auf die Bänke zu katapultieren und die Tanzflächen zu füllen. So ließen es sich auch die Fans nicht nehmen, vor der Bühne ihrer Tanzlust freien Lauf zu lassen.

Eine Herde weißer Schafe

Rock’n’Roll und Blasmusik, Twist und Schlager, auch mit „Eine Herde weißer Schafe“ rissen die Vollblutmusiker ihr Publikum mit – aus voller Brust wurden die Lieder mitgesungen. Shakin‘ me baby now, alle in die Hocke, die Arme in die Luft und dann den Twist. Inmitten dieser fröhlichen Partygesellschaft tummelte sich eine Gruppe junger Damen, die auf ihrer Polterabend-Tour am Kirchplatz gelandet waren. Auch Manuela, die am 1. September ihrem Schatz das Ja-Wort geben wird, ließ sich von der heißen Stimmung anstecken und tanzte fröhlich mit ihren Mädels ab.

Schon am kommenden Freitag warten Onk Lou & The Better Live Inc. mit Folk, Rock und Punk auf.