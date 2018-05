Alpenstadt Bludenz ist weiter im Steigflug

Starke Impulse durch die Wirtschaft, Investitionen in die innenstädtische Infrastruktur, Aufwertung bedeutender Freizeiteinrichtungen und starker Zuzug in den letzten Jahren verdeutlichen die wachsende Bedeutung der Bezirkshauptstadt.

Neues Freibad, die Saunaattraktion im Land, eine neu gestaltete Innenstadt, neue Gastrobetriebe und florierende Wirtschaftsflaggschiffe, die kräftig investieren – Bludenz ist derzeit stark im Aufwind. Seit 2005 ist Mandi Katzenmayer Bürgermeister der Alpenstadt Bludenz.

Herr Bürgermeister, in Bludenz wird derzeit sehr viel gebaut, was tut sich und warum ist das so?

Katzenmayer: Das hat viele Gründe. In den letzten 15 Jahren hat die Stadt Bludenz eine tolle Entwicklung durchgemacht. Wie viele andere Städte haben wir einen Umbruch miterlebt. Die Einkaufszentren auf der grünen Wiese haben uns natürlich zum Handeln gezwungen und haben auch die Handels- und Wirtschaftslandschaft verändert. Die Qualität der Städte setzt sich aber immer mehr durch, das urbane Leben ist gefragt. Wir spüren das in Bludenz sehr deutlich. Deshalb erleben wir derzeit viele Investitionen im Wohnbereich. Die Stadt selber hat indessen in die Innenstadt und in die Freizeiteinrichtungen viel Geld investiert.

Wie ist das in der Stadt spürbar?

Katzenmayer: Das sind zum einen die nackten Zahlen: 2010 lebten in Bludenz 13.663 Personen. 2018 sind es 15.704 Menschen, die in dieser Stadt leben. Das sind 2041 Bewohner mehr. Das hat Auswirkungen auf die Infrastruktur, aber natürlich auch positive Effekte für die Gaststätten, für Geschäfte, für die Dienstleister – eben für alle, die in der Wirtschaft in dieser Stadt tätig sind. Man sieht also, dass sich die Qualität von Bludenz durchsetzt. Ich freue mich, in ein paar Tagen das Freibad eröffnen zu dürfen, die Sauna haben wir schon vor Ostern in Betrieb genommen. Die Resonanz ist gewaltig. Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen und schon in ganz Vorarlberg und Süddeutschland, aber auch in der Schweiz und in Tirol mit unserer neuen Sauanlage im VAL BLU gepunktet.

Wird dieser Bauboom so weitergehen?

Katzenmayer: Das kann ich nicht in allen Bereich beantworten. Der Wohnungsmarkt ist in Vorarlberg sehr kritisch. Die Grund- und Immobilienpreise sind weiter in Bewegung. Wir spüren das, denn immer noch haben wir zahlreiche Wohnungssuchende bei der Stadt gemeldet, die in eine der gemeinnützigen Wohnanlagen einziehen möchten. Ich glaube, dass die Bereitstellung von leistbaren Wohnungen tatsächlich auch Aufgabe einer Kommune ist. Das bewirkt natürlich zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen. Mehr Menschen brauchen logischerweise mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, mehr Kindergärten, mehr Plätze an Schulen usw. Das heißt, die Stadt ist gefordert, bei diesen wichtigen Infrastrukturmaßnahmen nicht zu sehr das Nachsehen zu haben.

Was bedeutet das für konkrete Umsetzungen?

Katzenmayer: Nun ja, heuer noch eröffnen wir zwei weitere Kleinkinderbetreuungseinrichtungen, im Sommer wird in der Volksschule Obdorf gebaut, im Juni wird ein weiterer Kindergartenanbau beim Kindergarten Mitte in Betrieb genommen und weitere Schulbauten sind derzeit in Vorbereitung. Wir wissen, dass wir im Bereich des Schulsprengels St. Peter dringenden Bedarf haben. Diesem Projekt gilt unsere Priorität.

Von der Schule in die Innenstadt. Sie haben die Innenstadt grundsaniert. Jetzt sind Private dran. Wie sehen Sie die Entwicklung der Innenstadt?

Katzenmayer: Die Bludenzer Innenstadt hat sich nach den Investitionen der Stadt sehr positiv und gut entwickelt. Über Jahre hatten wir Defizite in der Gastronomie. Im Herbst wird es so sein, dass wir allein in der Rathausgasse sieben Gastronomiebetriebe mit sieben genehmigten Gastgärten vorweisen können. Das ist nicht schlecht. Ich stelle fest, dass sich die Geschäfte in der Innenstadt immer mehr spezialisieren. Hochwertiger Handel und hochwertige Dienstleistung sind das, was die Menschen in der Stadt wollen. Wir werden zudem versuchen, weiter unsere Märkte zu stärken. Nah und frisch und vor allem Regionales soll beim Mittwochs- und Samstagsmarkt weiter in den Vordergrund rücken. Mit unserem Stadtmarketing werden wir auch weitere Initiativen bei den Events in der Innenstadt angehen und uns ständig um Qualitätsverbesserungen bemühen.

Wo sehen Sie die großen Herausforderungen der Städte in den kommenden Jahren?

Katzenmayer: Derzeit geht es der Wirtschaft gut – der Bludenzer Wirtschaft im Besonderen. Unsere großen Betriebe, allen voran der Textilriese Getzner, haben kräftig investiert, diese Arbeitsplätze haben natürlich auch positive Auswirkungen auf die Gemeinden. Dennoch gilt es, die Stadtfinanzen im Auge zu behalten. Wir müssen uns auch weiter um wichtige, strategische Grund- und Immobilienankäufe kümmern, um so für größere Projekte die Basis zu schaffen. Denn nur, wenn man über Grund verfügt, können wir ein interessanter Partner für Investoren sein. Wir leben auch in einer Tourismusregion. Ich bin überzeugt, dass wir zusätzliche Hotelbetten gut gebrauchen können.

Was sind Ihre Ziele für Bludenz?