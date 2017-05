Alonsos “Blitzstart” in Indianapolis

Der Spanier erhält einen Indy-Crashkurs - © APA (AFP)

Nur wenige Stunden nach Platz zwölf in Montmelo/Barcelona hat Formel-1-Star Fernando Alonso am Montag das erste Rookie-Training in Indianapolis bestritten. Der 35-jährige Spanier war vom Heim-Grand-Prix direkt in die USA geflogen, wo er am 28. Mai erstmals am berühmten Indy 500 teilnimmt und deshalb auf den Grand Prix von Monaco verzichtet.