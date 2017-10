Zumindest eine Saison ist der Spanier noch dabei - © APA (AFP)

Fernando Alonso wird der Formel 1 und McLaren erhalten bleiben. Der 36-jährige Spanier wird zumindest noch 2018 für das Team aus Woking fahren, das gaben er und McLaren am Donnerstag am Rande des USA-Rennens in Austin bekannt. “Das war immer der Platz, wo mein Herz mir gesagt hat, dass ich bleiben soll, und ich fühle mich wirklich zu Hause hier”, wurde Alonso in einem Statement zitiert.