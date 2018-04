Almhütte am Ring: Lesefest "Rund um die Burg" sucht "Heimat"

Das Wiener Lesefest "Rund um die Burg" besinnt sich in seiner heurigen Ausgabe auf den ambivalenten Begriff der "Heimat". Die Lesungen, die am kommenden Freitag bis spät in die Nacht und am Samstag bis Mittag einen Marathon bilden, finden mottogemäß nicht im üblichen Zelt, sondern in einer zwischen Burgtheater und Cafe Landtmann errichteten 100 Quadratmeter großen Almhütte statt.

“Heimat” werde als Begriff immer häufiger verwendet “und löst durchaus zweispaltige Gefühle aus”, so Programmmacher Helmut Schneider. Die Location dürfe deshalb mit Augenzwinkern verstanden werden – spätestens bei den ersten Lesungen ab 16 Uhr dürfte das unzweifelhaft sein. Eröffnet wird das Literaturfest von Tarek Leitner und Peter Coeln, die mit “Hilde & Gretl” eine persönliche Zeitreise in die Welt des Sammelns und Bewahrens vor der Digitalisierung publiziert haben. Gleich darauf folgt Petra Piuk mit ihrem bissigen Dorfroman “Toni und Moni oder: Anleitung zum Heimatroman” sowie Felix Mitterer mit seiner Autobiografie “Mein Lebenslauf”.

Weitere Höhepunkte des zweitägigen Lesefests sind ein “Wohnzimmerkonzert” vom Nino aus Wien zur Primetime, sowie Lesungen von Eva Rossmann, Niki Glattauer, Antonio Fian, Bettina Balaka oder – zum Abschluss am Samstagvormittag – von Ljuba Arnautovic. Als letzten Programmpunkt der Freitagnacht hat man von 23 Uhr bis zur Geisterstunde einen Kurzkrimi-Wettbewerb angesetzt.