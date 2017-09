Robert Almer arbeitet am Comeback - © APA

Der am Knie verletzte ÖFB-Team- und Austria-Torhüter Robert Almer peilt ein Comeback im kommenden Jahr an. “Ich möchte im Jänner in der Vorbereitung wieder dabei sein, und ich glaube, das ist auch realistisch”, sagte der 33-Jährige am Montag in der ServusTV-Sendung “Sport & Talk aus dem Hangar-7”. Man müsse aber abwarten, wie der Knorpel die gesteigerten Belastungen verkraftet, ergänzte er.