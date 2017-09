Alligatoren-Warnung nach Hurrikan “Harvey” in Houston

Harvey hat viele Spuren hinterlassen - © APA (GETTY)

Nach dem Hurrikan “Harvey” haben die Behörden im texanischen Houston vor Alligatoren in den Wohngebieten gewarnt. Auch Schlangen und Nagetiere könnten angesichts der Überflutungen in Wohnhäuser gelangt sein, sagte Feuerwehrchef Samuel Pena am Samstag (Ortszeit). “Dies ist eine Gefahrenzone”, warnte Pena. Er rief die Einwohner der Stadt zudem dazu auf, Atemmasken zu tragen.