Alles schon wieder aus: Sarah Lombardi ist wieder Single

Diese Beziehung sorgte vor einem Jahr für reichlich Schlagzeilen. Sarah Lombardi verließ Pietro nach drei Jahren Ehe nachdem Fremdgeh-Bilder von ihr und Michael im Netz aufgetaucht waren. Kurz nach der Trennung von Pietro kam sie dann mit ihrem Exfreund zusammen. Die Beziehung hielten die beiden anfangs noch geheim. Nun soll alles schon wieder vorbei sein.

“Ich konzentriere mich auf mich”

“Ja, ich bin in keiner Beziehung”, schrieb Sarah jetzt zu einem Bild auf ihrem Instagram-Account, dass sie strahlend mit Söhnchen Alessio und ihrer Oma in den USA zeigt. “Ich konzentriere mich zurzeit voll und ganz auf mich und vor allem Alessio. Das Mama sein gibt mir zurzeit alles was ich brauche”, fügt sie hinzu.

Er hat schon wieder eine Neue

Sarah scheint die Trennung von Michal T. demnach gut wegzustecken. Gerüchten zufolge soll ihr Ex sogar schon eine Neue haben.

Ihr Lieben, Ja ich bin in keiner Beziehung – und damit geht es mir sehr gut! Ich konzentriere mich zurzeit voll und ganz auf mich und vor allem alessio . Das mama sein gibt mir zurzeit alles was ich brauche um glücklich zu sein . Gaaanz viele Küsse aus Nashville ❤️❤️ Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 7. Sep 2017 um 12:52 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 6. Sep 2017 um 16:46 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 28. Aug 2017 um 9:39 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 19. Aug 2017 um 5:49 Uhr

Der schönste Schmuck den man haben kann sind die Arme deines Kindes Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 30. Jun 2017 um 13:55 Uhr

Hab grad noch so reingepasst aber dafür ist man nie zu alt ❤❤❤ Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 25. Mär 2017 um 6:43 Uhr