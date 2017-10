Alles Ping Pong in der Schorenhalle

Dornbirn. Kommenden Samstag ist es wieder soweit – die „etwas andere Weltmeisterschaft“ der Fasnatzunft Oberschorbach geht in die nächste Runde. Bereits zum sechsten Mal dürfen sich Teilnehmer und Fans auf spannende Partien am Ping Pong-Mohrentisch und ein schönes Familienfest freuen. Die Vorbereitungen in der neuen Schorenhalle laufen bereits auf Hochtouren und bei so manchem Teilnehmer werden dieser Tage Extraschichten im Ping Pong-Training eingelegt. Das Team von Dynamo Buschenschank geht als Titelverteidiger an den Start – die ambitionierten „Buschenschänkler“ wollen sich zum vierten Mal in Folge den Tischtennis-Thron sichern. Auf die ehrgeizigen Sportler warten aber motivierte Gegner mit klingenden Namen wie Freie Republik Sparkasse, Fürstentum Dornbirn, Läbbland oder Äquatorialguinea

Ein großer Spaß für Jung und Alt

Abseits der Sportarena wird auch 2017 wieder für Groß und Klein reichlich Action und Spaß geboten. So können sich die jüngeren Gäste beim Spielebus, Kistenklettern und Kinderschminken vergnügen, für die ältere Generation wird es in den Abendstunden dann noch einmal unterhaltsam: Mit einer zünftigen Oktoberfest-Party lässt man die WM gebührend ausklingen. Auch die Tombola-Preise können sich heuer sehen lassen. Vom Tischtennistisch, einem Schnupperkurs für 12 Personen im Golfclub Montfort bis zum Christbaum und einem Fallschirmsprung reicht die Palette an tollen Sachpreisen.

Das Oberschorbach-Team freut sich auf zahlreiche Fans, die ihre Tischtennis-Akteure kräftig anfeuern und für Stimmung an der Oktoberfest-Bar sorgen.

Veranstaltunghinweis:

6. Oberschorbacher Ping Pong Raser WM

Wann: am 14. Oktober 20176 ab 14.00 Uhr

Wo: Schorenhalle Dornbirn (Viehmarkthalle)

Mehr Infos zur Ping Pong Raser WM 2017 unter: www.oberschorbach.at