Alles neu macht der Mai… Nahversorger Sparmarkt Silbertal lud zur Neu-Eröffnung

Sowohl das Erscheinungsbild als auch das Sortiment haben sich geändert bzw. wurde Letzteres bereinigt und vor allem im Feinkost- und Frischebereich verbessert.

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates des Konsumverein Silbertal e.Gen. haben mutig einen Schritt in die Zukunft gewagt und hoffen nun darauf, dass die Bevölkerung dies schätzt und den Konsumverein mit ihren Einkäufen unterstützt.

„Wie wichtig der Händler ums Eck ist, weiß man erst, wenn er nicht mehr da ist…“ Der Silbertaler Nahversorger steht und fällt mit dem engagierten Einkauf der Bevölkerung. Wo konsumiert wird, bleiben Arbeitsplätze und Einkommen erhalten. Aber nicht nur direkt im Geschäft, sondern indirekt auch in der ganzen Gemeinde. Denn wichtig ist der Nahversorger nicht nur für die vielleicht nicht mehr so mobilen Silbertalerinnen und Silbertaler, für die Schüler für das Jausenbrot etc. sondern auch und vor allem für die Gäste, und damit für die Vermieter!

Die Finanzierung der Erneuerungs- und Umbauarbeiten wäre ohne Unterstützung durch die Spar Österr. Warenhandels AG, das Land Vorarlberg sowie die Gemeinde Silbertal nicht möglich – und ließ sich auch nur realisieren, da Fläche eingespart und hinkünftig fremdvermietet werden kann.

Zentrale Mitverantwortung für unseren Nahversorger haben wir alle als Konsumenten durch unsere tägliche Kaufentscheidung!

Bildnachweis: Patrick Säly Photography