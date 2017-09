Alles neu beim 46. Dornbirner Flohmarkt

Der legendäre Dornbirner Flohmarkt wird künftig im Februar in den neuen Hallen im Messequartier über die Bühne gehen.

Die Pfadfindergruppe Dornbirn und der Lions Club Vorarlberg starten aber bereits mit den Planungen für die 46. Ausgabe. „Wir freuen uns künftig in den neuen Hallen 9, 10 und 11 unsere Gustostücke und Waren aus vergangenen Tagen in einem neuen Licht noch schöner feilbieten zu können“, so Martin Rhomberg vom Flohmarkt-Team. „Der Umzug in die neuen Hallen ist aber auch mit einem Terminwechsel verbunden. Wir werden künftig den Flohmarkt zeitverschoben im Februar abhalten“, Rhomberg weiter. Damit ändert sich der über 40 Jahre eingespielte Allerheiligen-Termin und die Lieferanten müssen sich nun bis Anfang Jänner 2018 mit den ersten Abgabeterminen für alte Schätze gedulden.

Was bleibt ist wichtige Unterstützung für verschiedene soziale Aktionen. Der Reinerlös wird wieder zur Gänze gespendet.

Der erste Abgabetermin ist am 9. Jänner 2018 – der letzte Abgabetermin am Samstag, den 10. Februar 2018.

Der 46. Flohmarkt findet am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Februar 2018 auf dem Messegelände Dornbirn, Halle 9, 10 und 11 statt.