Alles nach Plan bei Ski-Star Anna Veith

“Ich habe heute schon mit Peter Schröcksnadel telefoniert. Alles, was er sagen wollte, ist, dass es ihm wichtig ist, dass sie nicht zu früh loslegen soll. Dass es ein ambitioniertes Ziel ist, ist Anna klar. Aber sie will es schaffen und glaubt daran. Davon ist Peter auch überzeugt, dass es sich ausgeht. Und sie bekommt jede Unterstützung, die sie braucht, das war die Message”, erzählte Hoffmann vom Gespräch mit dem ÖSV-Boss. Und zu der SMS mit der Bitte der 28-jährigen Veith ums Gespräch meinte sie. “Er war im Urlaub in Kanada, Anna ist noch im Urlaub in Italien, sie tauschen sich ständig aus und treffen sich regelmäßig.”