Alles Musik in Dornbirn

Dornbirn. Bereits zum zweiten Mal luden die Dornbirner Gasthäuser, Cafes und Bars heuer zur „Hörbar-Veranstaltungsreihe“, die unter Fans längst Kultstatus besitzt. Ganz unter dem Motto „back to the roots“ holte man dieses Mal wieder das Oberdorf mit ins Boot – dem eigentlichen Geburtsort von Hörbar.

Musik für jeden Geschmack

Und wie es sich für eine richtige Hörbar-Nacht gehört, war in Sachen Musik wieder für reichlich Abwechslung gesorgt. Den Startschuss setzten um 19.00 Uhr WAMCO stilgerecht auf dem Dornbirner Marktplatz bevor es für die zahlreichen Nachtschwärmer zu Fuß oder per Shuttlebus in alle Himmelsrichtungen zum „Lokal-hopping“, Mitsingen und Abtanzen ging. Dabei hatten die Besucher die Qual der Wahl zwischen exotischen Klängen von Prince Akongo and the Afroexpress im Kulturverein TIK, „gmixtemotions“ im Mr. French, Soul-Klänge im Engel oder Rock-Klassikern von Snapshot im Raiffeisenforum. Rund 18 Musikstationen mit Pop und Rock, Jazz und Blues, Oriental & Weltmusik oder Hip Hop, Funk, Sixties Pop und Deutschrock standen dem Publikum zur Verfügung. Einer ausgiebigen Musiknacht stand also nichts im Wege und die Busverbindung zwischen Innenstadt und Oberdorf wurde fleißig genützt, um möglichst viele akustische Eindrücke zu sammeln.

Die Hörbar-Veranstaltung bildete gleichzeitig den Abschluss von „SommErleben“. „Einen sehr gelungenen“, wie die die meisten Besucher fanden.